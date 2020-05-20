Эксперт рассказал, когда россияне смогут поехать на курорты Крыма и Кубани

https://static.news.ru/photo/44d603d4-282b-11ea-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров Илья Зотов рассказал NEWS.ru, что россияне смогут начать посещение курортов 1 июня.

Можно сказать, что частично санаторно-курортный отдых начнётся действительно с первого июня. Большинство санаториев медицинского профиля, например, в Краснодаре, в Крыму, в Севастополе, откроется в эти даты, но это будет отдых все-таки больше с медицинским уклоном и на достаточно продолжительное время, то есть, свыше одной недели, — пояснил Зотов.

По его словам, постепенно будут готовиться к открытию парк-отели. Там посетители смогут проживать индивидуально без общения с другими людьми. Например, принимать пищу нужно будет в номере. Причём станет невозможным размещение в одном номере с другим человеком, если он не является близким родственником или не будет подтверждающих документов.

Вместе с тем, Зотов отметил стабильность авиасообщения с Краснодарским краем и Крымом.

В ближайшей перспективе планируется только увеличение рейсов. Более того, данные рейсы будут достаточно доступными благодаря тому, что возобновляются полёты авиакомпании «Победа». Конечно, в Крым и в Сочи можно лететь и сейчас, но на данный момент там закрыто большинство объектов, где можно разместиться. Проживание можно обеспечить только при наличии командировочного удостоверения, так как для данной категории людей оно как было, так и остаётся в отелях. А меры по соблюдению режима самоизоляции вскоре частично будут сниматься, ведь это именно то условие, при котором люди смогут приехать отдыхать, — заключил эксперт.

Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с просьбой облегчить туристические поездки по стране после отмены региональных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.