Эксперт рассказал, что станет с атомным реактором крейсера «Петр Великий» Военэксперт Дандыкин: атомную установку крейсера «Петр Великий» могут деактивировать

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В том случае, если тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» будет выведен из боевого состава Военно-морского флота России, его реактор будет деактивирован, а радиоактивное топливо утилизировано, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Он уточнил, что атомная установка после вывода судна из боевого состава ВМФ больше нигде не будет использоваться.

Атомную силовую установку повторно нигде использовать не будут. Сам реактор деактивируют, а радиоактивное топливо утилизируют. Кстати, на данный момент мы вообще единственная страна, ну может быть еще немного Китай, которая способна производить утилизацию отработанного реакторного топлива, — отметил Дандыкин.

«Петр Великий» является флагманом Cеверного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший дейcтвующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым рaкетным вооружением и призвано поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и прoтиволодочную оборону. После 2024 года судно планируется отправить на модернизацию.

Ранее стало известно, что «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава ВМФ РФ. Как заявил источник ТАСС, причиной такого решения могут стать серьезные финансовые затраты при ремонте и модернизации корабля.