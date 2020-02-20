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Бывший советник зампреда правительства РФ Анастасия Алексеева отказалась признавать вину в получении взятки в размере более 4 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление следователя в Басманном суде Москвы.

Алексеева обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), свою вину она не признала, — привели слова следователя в ТАСС.

Он сообщил, что в качестве обвиняемых, в деле участвуют советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Проммед ДМ», Максим Якушкин, а также, как посредник, житель Соединённых Штатов, изобретатель Джин Спектор.

Уточняется, что взятка была не в денежных средствах, а в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминикану в разные периоды времени. В общей сумме, цена путешествий составила более 4 млн рублей.

Суд назначил Анастасии Алексеевой арест на два месяца.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал американского изобретателя Джина Спектора на два месяца.