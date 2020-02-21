Второй западный окружной военный суд Москвы признал виновным бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ».
Политик в одном из телеэфиров предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. По его мнению, россияне должны нести потери, также как и украинцы на Донбассе. Гриценко говорил, что нужно отвечать на взрывы автомобилей в Киеве и Мариуполе аналогичными действиями в Москве или Таганроге. Эти заявления были сделаны в 2014 и 2017 годах, когда он уже не занимал пост министра и депутата.
Как
NEWS.ru сообщал, что Гриценко отказался общаться с российскими СМИ.
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