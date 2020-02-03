https://static.news.ru/photo/43cdb768-468d-11ea-95aa-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Гриценко Фото: Grytsenko.Anatoliy/www.facebook.com

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, над которым в Москве 5 февраля стартует заочный суд за призывы к терактам, отказался общаться с российской прессой.

Извините, с Москвой не общаюсь, — сказал он после обращения к нему журналиста РИА Новости.

Гриценко обвиняется в публичных призывах к терроризму посредством средств массовой информации (СМИ) на территории России. Политик в РФ был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Следователи собрали доказательства и подтвердили причастность Гриценко к совершению преступления. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, писал NEWS.ru.