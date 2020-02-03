Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, над которым в Москве 5 февраля стартует заочный суд за призывы к терактам, отказался общаться с российской прессой.
Извините, с Москвой не общаюсь, — сказал он после обращения к нему журналиста РИА Новости.
Гриценко обвиняется в публичных призывах к терроризму посредством средств массовой информации (СМИ) на территории России. Политик в РФ был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Следователи собрали доказательства и подтвердили причастность Гриценко к совершению преступления. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен