Экс-глава МИД Австрии назвала экономическое достижение России в 2023 году Кнайсль: РФ обошла экономику ФРГ через два месяца после прогноза Путина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ситуация в мировой экономике в 2023 году существенно изменилась в пользу России, заявила в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она, в частности, напомнила о том, что РФ смогла обогнать ФРГ в рейтинге крупнейших экономических держав.

В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию, — сказала Кнайсль.

Она добавила, что Москва обогнала Берлин уже через два месяца после того заявления Путина. По мнению экс-министра, «это событие в экономической политике».

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин предположил, что в 2024 году Банк России продолжит повышать ключевую ставку, она может вырасти до 17%, а первое понижение случится во второй половине лета. Он высказал мнение, что в связи с этим банковские ставки по кредитам вряд ли снизятся.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что главная задача регулятора на 2024 год — вернуть инфляцию к показателям около 4%. По ее словам, в новом году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике.