Экономист подсчитал размер пенсии Деда Мороза Экономист Гиринский: пенсия Деда Мороза составляет чуть более 10 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсия Деда Мороза может составить около 10 тысяч рублей, учитывая его стаж и прописку. Такие подсчеты сделал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Его слова приводит агентство ПРАЙМ.

По словам эксперта, сумма складывается, если принять за постоянное место жительства сказочного персонажа — Вологодскую область. Еще один фактор — стаж работы. Он отсчитывается с 1937 года, когда в СССР стали официально праздновать Новый год.

Однако даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более 10 тысяч рублей, — сказал Гиринский.

Экономист отметил, что Дед Мороз попадает в категорию работающих пенсионеров, ему не положены индексации выплат и доплата до прожиточного минимума. Единственная надбавка, на которую он может претендовать — за внучку Снегурочку, при условии, что ей не исполнилось 18 лет.

Ранее психолог Анастасия Ковалева посоветовала родителям рассказать детям правду про Деда Мороза, как только будут заметны первые сомнения в его существовании. Она отметила, что объявить об этом следует в торжественной обстановке — накрыть стол и посвятить ребенка во «взрослые новогодние тайны». При этом эксперт рекомендовала напомнить детям, что волшебником в Новый год может стать любой, для этого можно подготовить подарки для своих близких.