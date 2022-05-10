Экономист Кочетков объяснил невозможность изоляции России Экономист Кочетков объяснил невозможность изоляции России из-за её ресурсов

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значимость России в мировой торговле позволяет говорить о невозможности её полной блокады. Такое мнение агентству ПРАЙМ высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Он напомнил, что страна является одним из основных мировых поставщиков нефти, газа, а также удобрений, отсутствие которых невозможно компенсировать из альтернативных источников.

По словам Кочеткова, самый очевидный пример значимости России на мировом рынке — это нефть. Её общий мировой спрос в 2022 году оценивается в 100 млн баррелей в стуки. Россия добывает около 10,03 млн баррелей — 10% от общемирового объёма. Доля страны в экспорте превышает 11% и уступает только Саудовской Аравии с показателем экспорта 17%.

Если полностью исключить российские поставки нефти из мирового оборота, то потребление должно сократиться почти на 7,5–7,8 мдн баррелей в сутки. Произойти это может двумя способами. Первый — это резкое падение экономической деятельности в мире до уровня, сравнимого с периодом первой волны COVID-19. Второй вариант — рост цены нефти до значений $150–$200 за баррель, что приведет к естественному падению потребления, — объяснил эксперт.

Ещё более красноречиво выглядит ситуация с поставками газа. Мировая торговля сжиженным природным газом в 2021 году составила порядка 491 млрд кубометров. При этом поставки «Газпрома» в Европу составляют 130–150 млрд кубометров в год. Чтобы заменить их, потребуется перенаправить около четверти общемировых поставок. Однако такой возможности нет, что означает, что глобальный рынок в случае изоляции России столкнётся с дефицитом в размере на уровне 130–150 миллиардов кубометров. Это приведёт к небывалому скачку цен.

Кроме того, на Россию приходится 19% мирового экспорта калийных удобрений, 15% азотных удобрений и 14% фосфорных. Также страна занимает 66% мировой доли поставок нитрата аммония, который требуется для производства азотных удобрений. Перебои с их поставками уже привели к росту цен в 2–3 раза, подчеркнул эксперт.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения в провоцировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, ограничение экспортных возможностей возникло из-за западных санкций.