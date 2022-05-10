Джабаров заявил о вероятном разрыве экономических отношений России с Литвой

Владимир Джабаров / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

Экономическим связям Литвы и России может прийти конец, после того как её сейм (высший законодательный орган страны) охарактеризовал Россию, как «страна-террорист», заявил сенатор Владимир Джабаров, передаёт РИА Новости. Он добавил, что риторика Литвы по отношению к России «может привести к снижению уровня диппредставительств до временных поверенных».

Решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом», может привести к полному разрыву торгово-экономических связей между странами, — сказал он.

Кроме того, он задался вопросом, зачем литовским парламентариям покупать газ у страны, которую они считают «террористом».

Ранее литовский сейм принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». За принятие постановления проголосовали 128 членов сейма из 141. В принятом документе депутаты призвали ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы признать и преследовать в судебном порядке действия, совершённые властями и ВС РФ.

В разговоре с NEWS.ru сенатор заявил, что у литовских парламентариев «поехала крыша», а своей русофобской истерией они перешли все границы. Сенатор также выразил надежду, что со временем литовским политикам, которые получили свою независимость благодаря России и СССР, рано или поздно будет стыдно и они поймут, что в эти тяжёлые годы вели себя, «мягко говоря, недостойно».