Два брата, державшие девушку в рабстве, получили по девять лет колонии

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К девяти годам лишения свободы приговорил саратовский суд двоих братьев по делу об использовании рабского труда девушки, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Ей удалось сбежать лишь спустя три года после своего заточения.

Следствием и судом установлено, в 2016 году 35 и 37-летний братья нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку. Они содержали ее в неблагоустроенном сарае на территории дома в селе Клещевка Саратовского района и предоставляли минимальный перечень продуктов. Злоумышленники контролировали ее труд и пресекали попытки ее бегства, применяя насилие и угрожая им. Девушка вынужденно находилась, проживала и безвозмездно работала на территории дома вплоть до 2019 года, — говорится в официальном сообщении следкома.

23 декабря 2019 года девушке удалось сбежать. Добравшись до ближайшего отделения полиции она подала заявление. В результате суд признал братьев виновными по статьям УК РФ «Использование рабского труда, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения» и «Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, из корыстных побуждений».

Ранее бывший глава мордовской исправительной колонии № 14 Юрий Куприянов получилдва года условно за принуждение заключённых женщин к труду. Также ему запретили в течение двух лет заниматься госслужбой. При этом обвинение запрашивало 2,5 года условного заключения. Мужчина признан виновным по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года Куприянов заставил 210 женщин работать на швейном производстве сверхурочно. Они трудились, в том числе ночью, по шесть дней в неделю 15 часов в сутки. Заключённые не давали согласия на этот труд.