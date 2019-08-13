https://static.news.ru/photo/27af208c-bdb0-11e9-9ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krompolc Roman/CTK/Global Look Press

Почти две сотни шкур редкого вида питонов изъяли работники таможни в аэропорту Домодедово. Стоимость контрафактного груза превышает 1,6 млн рублей.

Два случая контрабанды не связаны между собой, но очень похожи. В первом случае 103 выделанные и окрашенные шкуры рептилий были обнаружены в ручной клади россиянки, прилетевшей рейсом Дубай — Москва. Во втором 87 аналогичных шкур из Дохи в российскую столицу привёз гражданин Украины, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Нарушители не декларировали товары, так как, по их словам, не знали о стоимости груза. В обоих случаях пассажиры заявили, что перевезти шкуры их попросили знакомые.

Вся продукция изъята, в отношении нарушителей могут возбудить административные дела.

Ранее News.ru писал, что сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево остановили в «зелёном коридоре» гражданина Франции. В его кошельке нашли марихуану.