Дно Азовского моря пробурят для обеспечения Крыма водой

На дне Азовского моря планируют пробурить скважины для обеспечения Крыма пресной водой. Начать бурение планируют в апреле, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Сейчас ведётся активная работа по улучшению водоснабжения Крыма. Для этого строятся водоводы, а также бурятся артезианские скважины, — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что Бештерек-Зуйский водовод уже готов к запуску, а 15 апреля запланировано открыть около пяти дополнительных скважин. Соответствующее заявление вице-премьер сделал в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
Хуснуллин также заметил, что на текущий день продолжаются работы по разведке дополнительных источников воды. Необходимые проектные работы уже проведены, поэтому в апреле планируется начать бурение первых скважин в Азовском море. По словам вице-премьера, этот проект позволит кардинально решить вопрос водоснабжения полуострова, так как под дном этого моря содержатся огромные запасы пресной воды.
Мы в этом уже уверены, ключевой вопрос — на какой удалённости от берега и на какой глубине. Мы сейчас как раз с Росгеологией это очень подробно обсуждаем, — добавил Хуснуллин. Его слова приводит «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что на территории Крыма будет восстановлено водоснабжение, несмотря на козни со стороны Украины. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.