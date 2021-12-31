Медведев обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Новым годом. Председатель «Единой России» пожелал россиянам крепкого здоровья, успехов и призвал верить в себя. Видео с поздравлением было опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

В видеообращении Медведев сказал , что уходящий год был полон сложностей и потрясений «нам хватило с лихвой». Экс-президент отметил, что и «хорошего тоже было немало».

По словам Медведева, россияне по-прежнему сильны своим единством, «мужеством, взаимной поддержкой и отзывчивостью».

Друзья, пусть наступающий год будет для каждого из нас лучше, будет наполнен радостью и счастьем. Верьте в себя. Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия, пусть всё будет хорошо. С Новым годом! — закончил своё послание к зрителям бывший премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом жителей Камчатки. В своём обращении глава государства также отдельно поздравил всех, кто встречает наступающий год на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей.