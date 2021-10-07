Для защиты Севморпути создадут новое подразделение ВМФ

В России может быть создано новое объединение ВМФ для обеспечения безопасности Северного морского пути — Арктический флот, сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

По словам источника, арктическое объединение ВМФ будет заниматься обеспечением безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов, позволив самим флотам сосредоточиться на решении непосредственных боевых задач. Официальной информации на этот счёт пока нет.

Предполагается, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В дальнейшем оно будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении, — уточнил собеседник агентства.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что крупнейшие азиатские страны рассматривают Северный морской путь как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. По его словам, Севморпуть послужит транспортным коридором между Азией и Европой, так как путь по СМП на 40% короче, а по открытой воде на семь суток быстрее, нежели в случае с Суэцким каналом.