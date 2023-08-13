«Для тех, кто не понял»: военэксперт о досмотре судна Палау в Черном море Военэксперт Дандыкин: РФ проверит подозрительные суда в Черном море

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»

Россия с самого начала заявляла, что будет проверять в Черном море вызывающие подозрения суда, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал новость о предупредительном огне для принудительной остановки сухогруза под флагом Палау, следовавшего в украинский порт Измаил. По его словам, патрульные корабли Черноморского флота «Василий Быков» идеально подходят для слежения и проверки иностранных судов.

Россия с самого начала заявляла, что воспринимает суда как потенциально опасные для переброски грузов. Эти проверки будут проводиться в зависимости от количества судов, постоянно. Вот он и вынужден был делать предупредительный выстрел для тех, кто не понял, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что в отличие от пограничных кораблей «Василий Быков» имеет большое водоизмещение и большую автономность. Более того, на корабле есть ангар и бортовой вертолет, который может высадить досмотровую группы на пароходы.

В акватории Черного моря был замечен сухогруз под флагом Палау, который двигался в порт Измаил, игнорируя требования остановиться. Для принудительной остановки судна патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь. После переговоров экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт.