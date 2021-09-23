Для Госдумы закупили китайские смартфоны

Госдума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму в 4,3 млн рублей. Количество гаджетов соответствует числу мандатов новоизбранного восьмого созыва Госдумы. Смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвёртого поколения (4G), сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Отмечается, что в конце лета Госдума заключила договор с ООО «Московский центр продаж». Гаджеты планируется поставить в нижнюю палату до 31 декабря текущего года.

Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объём встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев, — сообщает РБК.

Агентство приводит данные исследования IDC, согласно которым во втором квартале на Realme приходилось 4,8% от общего числа поставленных в РФ смартфонов. Производителя обошли Xiaomi (32,8%), Samsung (28,3%) и Apple (13,8%).

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил РБК, что госаппарат постепенно будет переходить на систему Android, так как продукция Apple более склонна ко взломам.

Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд предсказал скорый отказ жителей планеты от смартфонов. По его словам, человечество перестанет пользоваться этими гаджетами через 10 лет. Мобильный телефон станет рудиментом, ему на смену придут новые технологии.