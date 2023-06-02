Депутаты предложили давать жилье военным-иностранцам В Госдуме предложили расширить перечень военных, которые могут получить жилье

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Госдуме предложили расширить перечень военных, которые имеют право на получение жилья. По мнению депутатов, в список также следует включить тех россиян, которые в какой-то период своей службы являлись гражданами другой страны. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета по труду Ярослав Нилов.

В пояснении к документу указывается, что в рамках закона «О статусе военнослужащих» социальная гарантия обеспечения жильем распространяется на граждан РФ с определенным стажем военной службы, на эту меру не могут рассчитывать те россияне, кто в определенный период службы по контракту в российской армии имел гражданство другой страны.

Законопроект предусматривает внесение изменений, в соответствии с которыми при определении продолжительности военной службы, в том числе для приобретения права на получение социальных гарантий в жилищной сфере, учитывается период, когда это лицо до приобретения российского гражданства имело гражданство другого государства, — написал парламентарий.

По словам Нилова, правительство РФ поддерживает эту инициативу, в связи с чем проект имеет все шансы на принятие Госдумой.

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