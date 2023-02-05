Депутат записал видео с «передовой» после критики за отпуск в Мексике

Фото: maximusbait/vk.com

Максим Васильев

Депутат-единоросс из Курска Максим Васильев, ранее получивший шквал критики из-за отпуска в Мексике, заявил, что отправился «на передовую». На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал видео с «передовой. Он пояснил, что добраться туда было несложно и сейчас депутат находится в нескольких километрах от фронта.

Познакомился здесь с замечательными людьми, с ребятами, мужикам, с настоящими героями своего времени. <...> и мобилизованные, добровольцы и контрактники. Люди работают вместе в одной команде, сплоченно, — сказал Васильев в видеоролике.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку Васильева, чье видео с отдыха в Мексике появилось в Сети. На кадрах парламентарий распивал алкогольный коктейль и смаковал тигровые креветки, поздравляя россиян с наступающим Новым годом на испанском языке.

Позже Васильев извинился за видео из отпуска в Мексике. Он назвал просочившийся в Сеть ролик шуточным, а также указал, что он предназначался для личного архива и каким-то образом был украден, после чего слит в интернет. Парламентарий также встал на защиту своей супруги, депутата «Единой России» Светланы Васильевой, которой пожелали смерти хейтеры. Позже стало известно, что Васильев покинул пост зампреда постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.