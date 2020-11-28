Депутат назвал причину масштабного распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/0fe0894e-315b-11eb-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Осенний рост числа выявленных заболевших коронавирусом член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный связал с потерей контроля над ситуацией. Кроме того, он считает, что реальное число носителей COVID-19 в РФ намного превышает официальную статистику.

Это следствие потери контроля над ситуацией. Речь идёт о распространении прежде всего. Причём, на мой взгляд, эта статистика недостаточно верная. Если мы сегодня проведём тестирование, как в той же Западной Европе, такому широкому кругу, я думаю, что выявляемое количество инфицированных будет в разы больше, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Куринный.

Он подчеркнул, что в России сейчас идёт борьба только с последствиями пандемии, контролируется развёртывание новых коек и приобретения препаратов, а «ранние цепочки при начале заболевания не пресекаются».

Фактически человек попадает в стационар на 8–10 день после начала заболевания, до этого периода он лечится под видом ОРЗ или ОРВИ, естественно, контактирует с окружающими. Не прерывая и не пресекая эти цепочки, остановить распространение инфекции будет очень сложно, — считает депутат.

Он выразил надежду на «некий климатический или пока неизученный фактор», который позволил прервать распространение коронавируса летом.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа заражений коронавирусом во всём мире. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 14,5 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончался 607 781 пациент. Первое место по числу заболевших занимают США, второе — Бразилия, на третьей строчке расположилась Индия, Россия — на четвёртом месте.

На территории России в течение прошедших суток медики выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число заболевших в РФ за период пандемии выросло до 2 242 633 человек. За прошедшие сутки в стране из больниц по выздоровлении выписали 27 296 россиян. Всего за период пандемии с болезнью сумели справиться 1 739 470 граждан РФ. За последние 24 часа в стране умерли 510 пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами COVID-19 стали 39 068 россиян.