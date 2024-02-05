Да подавитесь своими бананами: как Россия накажет Эквадор за предательство

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Недаром в шутку наш Россельхознадзор называют теневым силовым ведомством. Его эксперты не только тщательно пресекают пересечение нашей границы разного рода садово-огородными вредителями, но и бдительно следят за геополитической конъюнктурой. Мы помним истории с польскими яблоками или турецкими помидорами. И даже белорусскими молочными продуктами. Нет, анализ поставок ведется постоянно, просто время от времени об их результатах заявляют публично. Причем с особым значением.

Многоягодная муха — горбатка

Это странное насекомое выявлено в коробках с эквадорскими бананами. Естественно, тамошнее Министерство сельского хозяйства получило уведомление о необходимости мушку победить и должный экспортный порядок восстановить. А пока что эквадорские бананы вместо трюмов грузовых кораблей, оправляющихся в наши порты, пополнят эквадорские склады, где, видимо, лишний раз убедятся в том, насколько это скоропортящиеся фрукты.

Схожая судьба ожидает и красную гвоздику, «спутницу тревог». Ее проблема связана с выявленным в цветах цветочным трипсом. Словом, насекомые нанесли серьезный удар по экспортным возможностям маленького Эквадора, став частью большой игры, разворачивающейся вдали от региона с массивными банановыми плантациями.

Притом что поставленные под вопрос торговые связи были плодом особых отношений России с левым эквадорским правительством. Именно тогда в страну пришли наши БТР и системы «Град», а заодно и новая сельскохозяйственная техника. А взамен Эквадор получил надежного покупателя своего главного экспортного продукта — бананов.

Смена вех и правительств

Но левые антиамериканисты были оттеснены от власти при прямом, как водится, участии американских спецслужб и транснациональных компаний. Новые правые не запомнились эквадорцам ничем, кроме фантастической коррупции. Но и торговые отношения с Россией оставались в силе. И первые попытки «гринго» заставить правительство Эквадора отказаться от советского и российского оружия в пользу Украины не удались.

А в ходе новых выборов в Эквадоре возникла перспектива резкого ухода курса страны налево. Тогда-то команда срочно командированных политтехнологов вынула из рукава кандидатуру Даниэля Нобоа (не футболиста!) — представителя крайне состоятельных кругов страны, но напрямую не связанных с прежними властями.

А чтобы новый молодой президент не «заболел» тягой к излишнему суверенитету, ему устроили бои с обнаглевшим бойцами наркокартелей. И тут же предложили сдать устаревшую, дескать, российскую технику в обмен на новейшую американскую на сумму в $200 млн.

Когда эти вооружения придут в Эквадор — большой вопрос, равно как их новизна и качество. Но многоходовая комбинация удалась, а Нобоа согласился считать наше оружие «устаревшим хламом». А этого для Украины, мол, не жалко.

Фото: Carlos LujÃƒÂ¡N/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниэль Нобоа

Сколько теперь будут стоить бананы

Мировая экономическая конъюнктура — вещь очень динамичная. Как только в Эквадоре начались беспорядки, «большой телевизор» нас успокоил. Мол, бананы будут идти к нам прежним потоком. Вот только уже тогда прошла информация, что, учитывая внутреннюю напряженность в Эквадоре, коробка бананов, стоившая еще вчера $19, будет поставляться уже за $23. Теперь в ближайшее время бананов с пометкой «выращено в Эквадоре», возможно, не будет вовсе.

Понятно, что у этой страны нет монополии на эти популярные фрукты. И поставщиков будет не так трудно найти. Но, учитывая время на поиски, перезаключение контрактов, выстраивание новых логистических цепочек и объективные трудности, связанные с санкциями, можно прогнозировать определенный рост цен. А вот его величина будет напрямую зависеть от мастерства и динамизма наших фирм-поставщиков. От их успеха будет зависеть и общий эффект наших санкций.

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