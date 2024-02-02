В МИД России оценили планы Эквадора по передаче США военной техники РФ Захарова: решение властей Эквадора о передаче США российской техники опрометчиво

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение властей Эквадора передать США старую российскую военную технику опрометчиво и принято под серьезным давлением извне, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости. Она также отметила, что передача техники будет нарушением эквадорскими властями условий контрактов, заключенных с Россией.

Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны, — цитирует агентство Захарову.

Она также усомнилась в том, что техника, о которой идет речь, действительно является «металлоломом», как утверждает Эквадор. По мнению Захаровой, если бы это было так, то США не стали бы предлагать за нее значительную сумму южноамериканскому государству.

Ранее решение властей Эквадора осудили в Госдуме. Заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа назвал это нарушением не только соглашений с государством, но и международных договоров по контролю за торговлей оружием. Он призвал использовать штрафные санкции против Эквадора, а также учитывать эту ситуацию при дальнейшем заключении соглашений с данной страной.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в конце января заявил, что страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ.