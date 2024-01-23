В США паника и слезы: там решили, что мы хотим вернуть обратно Аляску

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В Вашингтоне новый переполох. Пока разного рода западные генералы да политики прикидывают, когда придется напрямую воевать с Россией (то ли через пять лет, то ли через все двадцать), вдруг возник новый casus belli — российские претензии на Аляску, проданную Штатам более 150 лет назад. И вроде бы Москва никаких заявлений по поводу своего желания вернуть себе тамошнюю землю не делала. Но, видимо, какие-то комплексы по поводу этой до сих пор мало обжитой территории американцев мучают. Может, на ком-то шапка горит?

У страха глаза велики

Все началось с вопроса американского журналиста на брифинге для прессы в Госдепе США. Некий виртуоз пера то ли сам дошел до такой мысли, то ли его попросили поднять сей вопрос. Во всяком случае, когда прозвучали слова о некоем «тайном указе» Путина с претензиями на возвращение Аляски, то заместитель пресс-секретаря международного департамента Ведант Пател был во всеоружии: «Он (в смысле Владимир Путин. — NEWS.ru) ее не получит!» Причем заверения прозвучали от лица всего американского правительства, словно бы министры всю ночь обсуждали болезненную тему, а наутро решили дать зарвавшимся русским решительный отлуп.

Существует версия, что за океаном излишне широко принялись интерпретировать реальный указ Владимира Путина о юридической поддержке поисков и возвращения собственности России, Советского Союза и Российской империи за рубежом. Поскольку войны и революции привели к потере контроля над некоторыми объектами, особенно, например, в нынешнем Израиле. А Россия — это правопреемница и Российской империи, и СССР.

Уроки истории

Однако раз такие вопросы возникают почти на пустом месте, то значит, что это кому-то нужно. Не исключено, что для того, чтобы укрепить призрак российской угрозы, который якобы уже бродит вокруг Аляски.

Хотя нельзя не вспомнить, что еще десять лет назад на волне Крымской весны и возвращения полуострова в родную гавань вдруг возникли разговоры и о возвращении Аляски. Был такой ура-патриотический перехлест, который также проявился не сам по себе. Но подпитывался многолетними легендами о том, что Аляску не продали, а отдали янки в аренду на 99 лет и срок этот истек. Или что скупые американцы так и не выплатили нам причитавшиеся по договору $7,2 млн, а потому и договор тот ничтожен (ну и не забудем группу «Любэ», которая хотела вернуть «землицу Алясочку»).

На самом деле вопрос о продаже этой земли возник еще в ходе Крымской войны, когда выяснилось, что Аляску в случае чего нам просто нечем будет защитить. Так что вопрос этот вызревал не один год. Нельзя же было тогда предположить, что со временем стратегические возможности страны кардинально изменятся. Но «нет пророков в своем отечестве».

Фото: Дмитрий Шпаро/РИА Новости Советско-американская экспедиция «Берингов мост»

Ирония Дмитрия Медведева

Характерно, что на этот раз замглавы нашего Совбеза Дмитрий Медведев, известный своими жесткими заявлениями в адрес бывших западных партнеров, коих он костерил «лживыми тварями» и рептилоидами, к возникшей за океаном суете вокруг Аляски отнесся с нескрываемой иронией. «Но вот и все. А мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», — написал Медведев.

Троллит Дмитрий Анатольевич наших недружественных оппонентов не просто так. Нагнетание международной напряженности и рискованная игра на «российской угрозе» настолько затуманивают мозги некоторым западным лидерам, что дискутировать с ними на уровне логичных аргументов бесполезно. Недаром Медведев как-то назвал нынешнее поколение западных лидеров «дегенеративным».

Кто ныне не вспоминает послевоенного министра обороны США Джеймса Форрестола, сошедшего с ума на почве ожидания прихода русских. А потому ироничная реакция на их очередной, ничем не спровоцированный политический закидон вполне к месту.

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