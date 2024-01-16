Мир по-украински: русских переселить на Луну, нам отдать все деньги

Фото: EPA/TASS

В Давос, где традиционно проходит Всемирный экономический форум, президент Украины Владимир Зеленский и глава президентского офиса Андрей Ермак отправились не для того, чтобы тратить время на обсуждение перспектив мировой экономики. Но, помимо выпрашивания денег и требований передать им замороженные в западных банках российские миллиарды, украинские начальники в очередной, уже в четвертый, раз предложили для обсуждения так называемый «мирный план». Вот только план таков, что вряд ли бы его решили обсуждать даже с проигравшей страной.

Луну в Киеве еще не требовали

Очередная презентация пресловутого плана заранее вызвала немало шуток о скромности нынешних украинских бонз, которые не требуют ни финансирования своего полета на Марс, ни переселения москалей на темную сторону Луны. Не выдвигают иных фантастических требований, хотя план Зеленского, по своей сути, недалеко ушел от этих идей.

Вот и на этот раз Ермак, заявивший, что украинское общество не примет никакой «заморозки» конфликта, настаивал на выполнении малореалистичных в нынешней обстановке положений: полный отвод российских сил к границам 1991 года, формирование военного трибунала, выплата солидных репараций, компенсация вреда, причиненного окружающей среде, продовольственная и энергетическая безопасность и так далее. Как говорится, все в кассу.

Учитывая, что на Украине в законодательном порядке запретили вести любые переговоры с российскими представителями, в понимании Зеленского и компании некое мировое сообщество должно в идеале продиктовать священную волю Киева Москве и проследить, чтобы контрибуций было бы побольше.

Фото: EPA/TASS

Глобальный Юг промолчал

Понятно, что натовские страны с удовольствием поддержали бы план Зеленского. Особенно если бы пресловутый «контрнаступ» хотя бы частично удался. Но как это сделать в нынешней ситуации, когда западные поставки направлены лишь на то, чтобы не допустить краха Киева? А потому на фоне непрекращающейся накачки Украины деньгами и оружием, имеющей своею целью некоторое укрепление позиции Зеленского на потенциальных переговорах, этот план выглядит отчаянной провокацией.

Но проблема продвижения плана Зеленского куда шире. Вот уже год в Киеве надеются соблазнить своими идеями так называемый Глобальный Юг, сообщество развивающихся стран, которое предпочитает дистанцироваться от конфликта на Украине и выступает за дипломатическое решение конфликта.

Первоначально обсуждение украинского плана состоялось в узком кругу в Дании. Затем прошло не менее закрытое заседание в Джидде, что в Саудовской Аравии, в котором к явному восторгу украинцев принял участие даже представитель Китая. Однако опять никакого согласованного коммюнике получить не удалось.

В третий раз «формула мира» не без активного американского нажима собрала на Мальте рекордное число участников — 66. Но опять восторги Киева были преждевременными. На этот раз не прибыли ни китайцы, ни египтяне, ни саудиты. А присутствие секретаря Совбеза Армении их отсутствие явно не компенсировало.

Такой мир никому не нужен

В Давосе удалось собрать для обсуждения «формулы мира» 83 участника. Россию опять не пригласили, а потому российский МИД лишний раз напомнил, что подобные форумы без нашего участия ни к чему привести не могут. Собственно, так все и произошло. Никакого сближения коллективного Запада и Глобального Юга в Давосе не было. Притом что все участники посиделок высказывались за все хорошее и против всего плохого.

Видимо, уже и в Киеве убедились в бесперспективности таких встреч. По крайне мере, если судить по откликам в самой украинской столице, Давос поставил жирную точку в потугах режима одержать полную победу посредством мировой интриги. Даже Financial Times назвала совместное фото участников главным достижением встречи по Украине в Швейцарии.

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