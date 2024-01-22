Начал унижать родину — отдай свою квартиру на Патриках. Это будет честно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

22 января в Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об СВО и российских вооруженных силах, за угрозу территориальной целостности страны. «Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание, возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Очевидно, что распространяемая заведомая деза способна причинить вред не только имиджу страны, но и поставить под вопрос ее экономическое интересы и связи. А потому «фейкометов» решили ударить по их самому больному месту — кошельку. Впрочем, не стоит думать, что внесенный проект может принять форму закона быстро и автоматически. Не исключено, что подписан он будет уже после мартовских президентских выборов. Ведь шаг этот непростой по ряду соображений и не может быть сделан по принципу «лес рубят — щепки летят».

Кошелек или честь

Одним из самых острых вопросов после начала российской СВО и массовой релокации части наших сограждан за рубежи отечества являлся быстро проявившийся парадокс: эмигранты новой волны, которые вписывались в самые циничные русофобские кампании, продолжали неплохо жить вдали от России. Но за счет России.

Их книги продолжали издаваться и лежать на полках магазинов. Пьесы шли на сценах театров. В стране продолжали функционировать и приносить доход различные ИП и ООО. Персонажи, публично заглядывавшие за горизонт краха и поражения России, продолжали получать доход от сдачи здесь квартир и домов.

Ход гражданского общества

Более того, некоторые «борцы за идею» не стеснялись подчеркивать, что на получаемые доходы не только безбедно обитают от Израиля до Соединенных Штатов, но еще и донатят украинские силы. Ситуация стала выглядеть окончательно нетерпимой.

И тут вдруг выяснилось, что в стране не просто есть активное гражданское общество, но общество людей, не допускающее полутонов в отношении срочно «переобувшихся» в эмиграции. Именно во многом за счет активного давления снизу государственная законодательная машина и убыстрила свои обороты. Стали пополняться списки иноагентов, деятелей, которые отныне были обязаны оповещать своих читателей, зрителей, собеседников о своем политическом и моральном выборе.

Срочно бежавшие через Верхний Ларс с удивлением стали все чаще сталкиваться с отменой своих гастрольных чесов по стране, которую они не переставали обливать грязью. Затем было принято решение об отлучении «фейкометчиков» от государственной кормушки, будь то официальные концерты, гранты или заказы. И наконец появился запрет на продажу книг «творцов», оказавшихся в рядах экстремистов и поддерживающих откровенных террор.

Отрезать питающую пуповину

Более того, общество требует уже не просто воздерживаться от оскорблений в отношении своего народа и страны в надежде прослыть «хорошим русским», но четко определить свою позицию. Мол, с кем вы, мастера культуры, пера и шпаги. Закон же о конфискации имущества «фейкометчиков» окончательно подводит черту под отношениями говорливых релокантов с бывшим отечеством. Как говорится, умерла, так умерла.

Другое дело, что многие уже успели распродать свои квартиры и перерегистрировать на другие имена ИП и ООО. И сейчас, видимо, процесс этот только ускорится. Но ведь в пользу государства можно, например, передать и авторские права новоявленных экстремистов. Но суть-то в другом: трусливо бежавшим в ожидании поражения своей страны больше будет некуда и незачем возвращаться.

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