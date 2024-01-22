Кличко метит в новые президенты Украины? Неужели он лучше Зеленского?

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Киевский мэр Виталий Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко в очередной раз вошел в клинч с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вошел в лучших украинских традициях раздачи интервью западным медиа. На это раз Виталий Кличко покритиковал президента за тягу к авторитаризму и выстраиванию «вертикали». А заодно обвинил в подавлении свободы слова и игнорировании альтернативных мнений. Ощущение, что вслед за демаршами Петра Порошенко и Юлии Тимошенко мэр также решил выйти из тени Банковой улицы. Тем более что противоречия между Кличко и Зеленским — давно уже секрет Полишинеля.

Момент нелегитимности Зеленского

Понятно, что украинский политикум ждет одного — продавят ли американцы Зеленского на проведение в марте президентских выборов, или он отобьется от навязываемых идеалов демократии. Понятно, что, столкнувшись с критическим падением своего рейтинга и усталостью общества от затянувшегося противостояния с Россией, Зеленский всячески торпедирует идею таких выборов, ссылаясь то на обстоятельства времени, то на массовый выезд сограждан за границу. Мол, это не позволит выявить истинные настроения в стране.

Команда Зеленского изощренно маневрирует, выдвигая идею, например, создания правительства национального единства. Однако находящиеся в оппозиции популярные фигуры, типа того же Кличко, сейчас все активнее пробуют главу Украины на слабо, навязывая ему торг по перераспределению полномочий.

Все же понимают, что при отсутствии выборов после 31 марта сего года Зеленский становится нелегитимным политиком. А потому ему понадобится поддержка известных на Западе украинских фигур, чтобы создавать на переговорах хотя бы видимость политического мира в стране. А значит, уже сейчас возможности чем-то ответить Кличко резко сужаются.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

У Кличко в запасе есть «Удар»

В целом Виталий Кличко держится уверенно. Киев спокойно переживает зиму, мы пока не наносим ударов ни по системе энергоснабжения столицы, ни по днепровским мостам, ни по плотине «Киевского моря». А центральные власти не рискуют там грубо отлавливать потенциальных призывников, как в Одессе или Харькове.

Поэтому единственным вариантом «прижать» мэра выглядела атака на его команду по поводу неготовых в городе бомбоубежищ. Немалые средства, выделенные на их подготовку в Киеве, как всегда, растворились в чьих-то карманах. Однако попытка скомпрометировать Кличко на военно-патриотической теме не удалась. Потому что быстро выяснилось: за подготовку бомбоубежищ отвечает отнюдь не мэрия.

Но главная причина устойчивости Кличко в другом. Он, в отличие от Зеленского, не был скоротечно выращен в пиаровской пробирке. Он еще со времен последнего Майдана является самостоятельной фигурой, митинговым оратором. И, несмотря на свое косноязычие, руководителем устоявшейся партии «Удар», на которую в случае необходимости смогут опереться западные кукловоды.

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Виталий Кличко

Протеже фрау Меркель

А главное — со времен Майдана Кличко считается кандидатом Германии. В свое время фрау Меркель, как утверждали, видела именно экс-боксера президентом Украины, но англосаксонское лобби продвинуло Порошенко. Однако с тех самых майданных пор Кличко неизменно пользуется защитой «немецкой крыши». А потому еще до начала СВО Берлин несколько раз жестко предостерег Зеленского от попыток отстранения боксера.

А потому ничто не мешает Кличко давать Зеленскому уроки демократии. Ведь он прекрасно осознает свою неуязвимость. А заодно лишать самого Зеленского ощущения собственной уникальности. Ведь помимо генерала Залужного на Украине есть и другие политики, готовые хоть сейчас в президенты.

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