На «наших» Мальдивах может начаться война: неужели пляжи будут закрыты?

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Мальдивы, которые для наших состоятельных соотечественников неизменно ассоциируются с престижным и безмятежным отдыхом, рискуют превратиться в новую горячую точку. Естественно, в переносном смысле. Дело в том, что, с одной стороны, раскалывается местный политикум — президент и правительство все сильнее противостоят парламенту и мэру столицы. А с другой, Мальдивы становятся яблоком раздора между давними соперниками — Индией и Китаем.

Проиндийского президента сменил прокитайский

Все началось в прошлом сентябре, когда к власти на архипелаге пришел откровенно прокитайский политик Мохаммед Муиззу. Среди его предвыборных лозунгов было и требование немедленного вывода с островов индийского военного контингента — 75 офицеров и солдат. Надо сказать, что Нью-Дели традиционно позиционировал себя в качестве гаранта независимости и стабильности ряда островных и малых региональных государств.

И это воинское формирование было как бы материализацией индийских гарантий для Мальдив. Государства, имеющего к тому же важное стратегическое расположение, поскольку находится оно в центре всей Индо-Пацифики. А это имело большое значение как раз для противодействия нарастающей китайской экспансии. И тут на островах власть меняется. Притом что мэр столицы архипелага и парламент в своем большинстве остаются ориентированными на политику Индии.

И как это часто бывает, растущее напряжение вылилось в серьезное обострение. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил близкие по климату к Мальдивам индийские острова Лакшадвип и призвал их активно развивать в туристическом плане. На Мальдивах увидели в таком демарше провокацию с целью переманивания туристов. И несколько местных чиновников позволили себе оскорбительные ремарки в адрес премьера, назвав его «клоуном» и даже «марионеткой Израиля». Вот тогда Моди и высказался за применение силы против тамошних властей, если, тем более, они потребуют вывода индийских солдат.

Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press Наренда Моди

Китай не дремлет

Естественно, Китай, где с визитом успел побывать президент Муиззу, получивший заверения в притоке китайских туристов и инвестиций, не остался равнодушным к индийским угрозам. И англоязычная китайская газета The Global Times, обычно подающая важные сигналы Китая миру, уже отреагировала, отметив, что нельзя недооценивать уровень китайского противодействия подобным угрозам.

Вряд ли Индия решится на проведение военно-морской операции против Мальдив. Это и удар по обычному позиционированию индусов в глобальном мире (а как же заветы Ганди), и риск столкновения с Китаем. Не говоря уже о прямом провоцировании гражданской войны на архипелаге, которая привела бы к гибели основной отрасли экономики — туризма. К тому же в конфликт всегда могут вмешаться третьи силы: на архипелаге сильно влияние радикальных исламистов, многие из которых повоевали в Сирии и Ираке.

Что делать России

Конечно, сами Мальдивы для нас — дело пятое. Но Россию тревожит любое проявление индийско-китайской конфронтации. Мало было их противоречий в Гималаях, а тут еще и «курортный» конфликт.

Понятно, что это бьет и по антиколониальной концепции многополярности, ослабляет привлекательность БРИКС как площадки для разрешения многих проблем и споров. Да и нам никак нельзя ослаблять своего сотрудничества ни с одной из великих азиатских держав, которые превратились еще и в наших ведущих экономических партнеров.

Мир меняется стремительно, а любая ломка чревата осложнениями. И новые полюса влияния также могут войти в клинч. Поэтому такие площадки, как ШОС и БРИКС могут сыграть свою роль в ослаблении конфронтации. К тому же и у Индии, и у Китая на островах есть опора на местные политические силы.

А от материальной конкуренции двух крупнейших государств Мальдивы только выиграют. Особенно если будут находиться в позиции «ласкового теленка», который может получать «молоко» сразу от двух маток.

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