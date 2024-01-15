За стеклянные бусы: как Англия заключила странный договор с Украиной

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак и Владимир Зеленский

Английский премьер Риши Сунак стал первым западным визитером, посетившим Киев в новом, 2024 году. Злые языки утверждали, что он поспешил открыть сезон киевских политических перформансов, поскольку ему было необходимо срочно и скрытно забрать тела 14 английских офицеров, погибших в Харькове. Это потом, мол, их гибель спишут на хуситов или автокатастрофу под Ливерпулем. Однако формальным предлогом для визита стало заключение с Киевом договора о гарантиях безопасности Украине. Вот только, как выясняется, название документа не отражает его сути.

Странные формулировки

Эту «бумагу» готовили почти семь месяцев, и ее подписание заранее представлялось как продолжение нескончаемых внешнеполитических прорывов администрации Зеленского. А заодно и проявлением тенденции на перехват Великобританией у Соединенных Штатов инициативы по управлению подмандатным Киевом. Но после обнародования окончательного содержания договора ряд скептиков заговорили о том, что отныне Украина не просто теряет свои остатки субъектности, но и превращается в «частную военную страну», которую смогут использовать по своему усмотрению западные покровители.

Вообще предыдущая история доказала, что британские гарантии не много стоят. Судьба довоенной Польши, доверившейся Лондону, вполне может это подтвердить. Вот и на этот раз в тексте документа нет никаких ссылок на обязательства королевства железом и кровью встать на защиту интересов Незалежной. Неспроста поэтому стороны даже разошлись в кардинальных формулировках. Так Зеленский заявил, что речь идет о «гарантиях безопасности», а вот премьер Сунак дипломатично ограничился формулировкой «заверения безопасности». Язык, как известно, дан политику, чтобы скрывать свои мысли. Почувствуйте тонкую разницу!

Более того, в самом тексте договора термин «гарантии» встречаются только один раз, да и то в контексте, который вряд ли выглядит выигрышным для украинцев: Украина гарантирует защиту интеллектуальной собственности и технологий. Если, конечно, хоть что-то из области военного хайтека Незалежной будет доверено.

За стеклянные бусы

В остальном Лондон по стародавней имперской традиции не берет на себя никаких конкретных обязательств, ограничиваясь формулировками типа «работать вместе», «координировать усилия». Причем сферу сотрудничества англичане свели к своим любимым абстрактным категориям: реформа украинского Минобороны, кибербезопасность, пропаганда. Ну, а уж толковать и перетолковывать неконкретные соглашения они большие мастера.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Риши Сунак и Владимир Зеленский

Фактически прорисовываются приписываемые Лондону планы превратить нынешнюю Украину в европейскую «черную дыру». Или управляемое извне государственное неустойчивое образование, которое будет постоянно оказывать давление не только на Россию, но и на соседние страны Восточной Европы.

Недаром украинские аналитики дружно стали вспоминать так и не ратифицированный Будапештский протокол, в ходе подписания которого Украина выступала равноправной стороной соглашения. Времена изменились, и от Украины за каждый поставленный снаряд потребуют множество политических услуг.

Теперь очередь Парижа и Рима

Переговоры по аналогичному соглашению с Италией так же давно и мучительно идут. Собственно, и прилет в Киев нового французского министра иностранных дел отражает обозначившуюся тенденцию. Европейцы дружно, не беря на себя излишних обязательств, выражают свою поддержку режиму Зеленского. И на словах обещают его подпитывать столько, сколько он сможет продержаться без существенного урона для интересов Запада.

Но, видя серьезные колебания мирового гегемона, никто из европейцев не готов взять на себя роль авангарда поддержки Украины.

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