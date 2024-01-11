Как США становятся пародией на брежневский СССР: мир замер в ужасе

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин серьезно болен, у него рак. И это куда серьезнее, чем просто осложнения после медицинской процедуры. Но суть нового кризиса в окружении Джо Байдена не в самом факте тяжелой болезни Ллойда Остина, а в окружившей его госпитализацию секретности, в отсутствии информации об уровне работоспособности одного из ключевых членов вашингтонской администрации. Возникла ситуация, которая живо напомнила ту, что складывалась в позднем Светском Союзе, когда болезни его лидеров становились важным геополитическим фактором.

Пациенты министра Чазова

Помните, что состояние здоровья советских лидеров было тайной за семью государственными печатями? Западные разведки с ног сбивались, чтобы получить хоть какую-то информацию на этот счет. В официальные делегации, получавшие доступ непосредственно к Брежневу или Черненко, тайно включали врачей, дабы они могли вблизи оценить их форму по внешним проявлениям.

Во время визита Леонида Ильича в одну из европейских стран местные спецслужбы даже сделали отвод от канализационной системы резиденции, в которой остановился советский лидер. И все для того, чтобы получить материал для углубленного медицинского анализа и просчитать, насколько еще продлится эпоха его власти.

И до сих пор в разных публикациях ведется заочный спор о числе инфарктов и инсультов, перенесенных советскими начальниками. Что характерно, даже мемуары главного целителя тогдашнего политбюро Евгения Чазова многих до сих пор не убеждают. Проще было с анамнезом первого президента России Бориса Ельцина, все нюансы которого раскрыл в своих книжках генерал Коржаков.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Александр Коржаков

Западная псевдопрозрачность

В противовес советской «гонке на лафетах», когда один за другим умирали советские вожди, на Западе долго гордились своей открытостью и прозрачностью. Пока не возник скандал с французским президентом Франсуа Миттераном. Уже после его смерти выяснилось, что он страдал терминальной формой рака и в последний год своего правления был фактически недееспособным.

У нынешней американской администрации подобные проблемы начались, конечно, не с госпитализации министра обороны и лжи по такому поводу. Многие сомнения у штатовских избирателей возникают и по поводу ментального состояния пожилого президента, который теряет ориентировку в пространстве, здоровается с пустотой и спускается по лесенке только с помощью своей жены.

Более того, один из претендентов на выдвижение в президенты губернатор Рон Десантис, заявил, что за Байденом охрана возит сменные штаны по причине его недержания. Между тем, вопреки неприглядной картине поведения президента США, его врачи утверждают, что он находится в отличной физической и ментальной форме. Еще немного — и американцам сообщат о его крепком рукопожатии, как было накануне операции на сердце Ельцина.

Потому-то и жители США все сильнее испытывают ощущение когнитивного диссонанса, глядя на своего лидера. А тут еще и история с болезнью министра обороны и перенесенной им операцией, которую поспешили представить широкой публике просто как «обычную медицинскую процедуру».

Администрация в коме

Естественно, что сразу встал вопрос, насколько вообще администрация Байдена дееспособна перед лицом нарастающих глобальных проблем и необходимостью оперативно на них реагировать. Медицинский фактор стал не просто политическим, но частью разворачивающихся предвыборных дебатов.

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Фактически можно констатировать исторический реванш России. И если в восьмидесятых годах мир пугали советской властной геронтократией, которая способна была, дескать, на принятие опасных неадекватных решений. А в девяностые с удивлением наблюдали за ельцинскими выкрутасами. То теперь роли явно поменялись.

Во главе вашингтонской администрации оказались деятели с ограниченным функционалом. Но не собирающиеся тем не менее в отставку. Мир замер.

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