Не сравнивайте «Слово пацана» и «Место встречи» — это совсем разный уровень

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

21 декабря вышла последняя серия скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Этот фильм оказался одним из самых обсуждаемых в России за последние годы. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о сериале и о том, сможет ли он войти в историю, телекритика, режиссера и телеведущего, преподавателя Высшей школы «Останкино» Давида Шнейдерова.

Спасибо чиновникам

— Продюсеры этого фильма должны быть благодарны российским чиновникам и различным деятелям культуры, которые устроили такую рекламную кампанию этому фильму. Ее даже за деньги не купить. Если бы госпожа Ирина Волынец (детский омбудсмен в Татарстане, которая обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соответствие традиционным ценностям. — NEWS.ru) в свое время не подняла столько крика, то этот сериал прошел бы без такого ажиотажа. Как прошли такие сериалы, как «Фишер», «Чикатило» и многие другие.

Такое сумасшествие — а другого слова уже не подобрать, — связанное с этим сериалом, обусловлено исключительно его рекламной кампанией, которую вольно или невольно устроили люди, которые хотели почему-то запретить этот фильм.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Никого не жалко

— При этом сам фильм нельзя назвать шедевром. Да, я там вижу отличную операторскую работу, я вижу прекрасную монтажную работу. Но при этом я вижу и слышу смертельно надоевшую всем музыку, которую включают каждые три минуты и которую уже все ненавидят. Местами там неплохие актерские работы. А местами они — откровенно никакие.

И ничего выдающегося в этом сериале нет. Мне не жалко ни одного героя. Ни один герой не вызывает у меня человеческого отклика в сердце. И тут все как в песне у Шнура: «Никого не жалко, никого».

Можно ли сравнить с «Место встречи изменить нельзя»

— Я сомневаюсь, что этот сериал станет культовым и войдет в историю. Я думаю, что через полгода про него все забудут. Его нельзя сравнивать с какими-то великими фильмами — например, с «Место встречи изменить нельзя». Вы разве видите в «Пацане» хоть одного артиста, равного по своим масштабам с Владимиром Высоцким, Владимиром Конкиным, Арменом Джигарханяном, Сергеем Юрским, Александром Белявским? Да и не забудем про режиссера Станислава Говорухина. «Слово пацана» и «Место встречи» — это принципиально разный уровень.

Например, я вот видел пока только четыре серии «Слова пацана». Но уже четвертую заставлял себя смотреть. Мне уже было скучно, герои фильма мне стали не интересны. А еще я не люблю, когда мне врут по мелочам. Я жил в то время. И я знаю, например, что никто в конце 80-х годов в школу не ходил с пионерскими галстуками. Ну не ходили уже тогда! Особенно в старшей школе. Как тогда говорили — в галстуке было «западло». Какие к чертям пионерские галстуки? А здесь они все в галстуках.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Владимир Высоцкий и Владимир Конкин в картине «Место встречи изменить нельзя»

Второй сезон может провалиться

— Почему решили переснять последние серии сериала, этого я не знаю. Ничего комментировать не буду. Тут вопросы надо задавать исключительно продюсерам.

Обычно всегда есть причина, когда переснимают финал. Возможно, решено сделать мостик ко второму сезону ибо наоборот — хотят сделать так, чтобы не было второго сезона. А может, из сериала уходит кто-то из ключевых актеров, и его надо по-быстрому «убить» в конце фильма. Может быть очень много разных вариантов.

Но даже если второй сезон и появится, то не факт, что его будет ждать успех. Например, второй сезон «Эпидемии» провалился, хотя первый был просто блестящим.

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