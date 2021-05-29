«Чикатило» и Бурунов: россиянам полюбились отечественные фильмы этой весной

https://static.news.ru/photo/7ed3b3ec-c050-11eb-a6ee-96000091f725_660.jpg Сергей Бурунов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российские киноленты и сериалы оказались самыми популярными у российского зрителя этой весной. Юзерам полюбились комедии с Сергеем Буруновым: «Родные» и «Пара из будущего», сказка «Последний богатырь: корень зла», а также проекты «Вампиры средней полосы», «Чикатило» и «Нежность», передаёт ТАСС со ссылкой на представителей крупнейших видеосервисов.

По информации портала Okko, кроме упомянутых картин, пользователям понравилась романтическая мелодрама «Серебряные коньки» Михаила Локшина в декорациях конца XIX века про любовь фонарщика Матвея и дочери крупного сановника Алисы. «Родные» и «Последний богатырь: корень зла» и «Батя» также попали в топ онлайн-кинотеатра ivi.

Среди картин в других жанрах кинолюбители выбрал блокбастер о спасателях «Огонь» Алексея Нужного, «Подольских курсантов» Вадима Шмелёва и драму «Зоя» про подвиг Зои Космодемьянской.

Кроме того, юзеры часто выбирали сериал «Медиатор» с Андреем Бурковским в роли профессионального переговорщика, третий сезон «Бывших». Последний набрал более 7 млн просмотров. Эти проекты попали в топы Okko.

Ранее сообщалось, что стриминг-сервис Netflix добавит в свою библиотеку российские боевики режиссёра Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Фильмы о бандитах 90-х появятся на платформе 1 июня, следует из анонса компании.

Режиссёр культовых фильмов Балабанов является обладателем премии «Ника», а также членом Европейской киноакадемии. Большинство его фильмов посвящено жизни 80-х и 90-х годов в России. Прорывной для Балабанова стала как раз дилогия о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2». Главную роль исполнил Сергей Бодров, а его брата — Виктор Сухоруков.