Павка Корчагин и «маменькин сыночек»: Владимиру Конкину 70 лет

Советский и российский актёр Владимир Конкин 19 августа отмечает 70-летие. Зритель его знает по образам Павки Корчагина в картине «Как закалялась сталь» (1975), Володи Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979), князя Меньшикова в «Багратионе» (1985) и по многим другим ролям. А начинал артист с дворовых представлений, которые устраивал для сверстников. О карьере, жизненных перипетиях Конкина и лучших ролях — в материале NEWS.ru.

Первое звание — маменькин сыночек

В беседе с KP.RU Конкин признался , что в детстве у него был порок сердца — в пятилетнем возрасте он перенёс скарлатину, но болезнь дала осложнения. Во многом любовь и забота матери, Любови Кустовой (1912–1997), спасла артисту жизнь, подчёркивал он.

Мама тут уже и Бога молила, и папа (Алексей Конкин, 1910–1989. — NEWS.ru), несмотря на партийный билет, и тряслись надо мной так, что будь здоров. Я, как говорится, был фактически маменькиным сыночком, но я горжусь этим званием. Это моё первое звание. Если бы не мама и любовь отца, если бы они меня языком не вылизали, из меня бы ничего не получилось, может быть, я тогда бы Богу душу отдал, — рассказывал актёр.

Алексей Конкин трудился главным ревизором Приволжской железной дороги, а Кустова работала в издательстве «Желдориздат». В школьные годы артист ходил в театральную студию актрисы Натальи Сухостав, а в 1972-м окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова и начал службу в Харьковском областном театре юного зрителя. Год спустя жизнь Конкина изменилась навсегда — его пригласили на роль Павки Корчагина. Экранизация романа «Как закалялась сталь» Николая Островского принесла ему всесоюзную славу.

У многих в памяти была картина с Васей Лановым, который блистательно сыграл Корчагина. И мне в детстве... Я боялся этой картины, очень боялся, я впечатлительный мальчишка, — вспоминал Конкин.

Работа у «режиссёрского садюги». «Как закалялась сталь»

РИА Новости

Постановщик фильма «Как закалялась сталь» (КЗС) Николай Мащенко, по словам Конкина, был «режиссёрским садюгой»: если по сценарию «глубокая осень», значит, съёмки в ноябре, если Павка Корчагин — «сапог без подмётки и калоша без подошвы — значит, так и будет зимой». Так и вышло. Конкин ходил по снегу босиком. Переживаний добавляли эпизоды с прикованным к постели Корчагиным — уж очень сильно сцены напоминали его покойного брата Святослава, умершего в 17-летнем возрасте от полиомиелита. Хотя Корчагина Островский частично «рисовал» с себя — парализованного и ослепшего к концу жизни.

Как только шестая серия КЗС закончилась, буквально через полчаса к Конкину пришли мать и отец, некоторое время молчали, а потом Кустова с глазами, полными слёз, «целует меня и говорит: „Спасибо, мальчик мой“. И я зарыдал, у меня истерика была», рассказывал актёр.

Вова не хороший, Вова — золотой человек. Он потрясающий человек, удивительный, который владеет русским языком, хорошей речью поставленной, образованный. Я его очень люблю и высоко ценю. Для меня честью было познакомиться с Аллочкой (супругой Конкина, умерла в 2010-м. — NEWS.ru), они ко мне приходили. Мало того, мы должны были вместе учиться в одном училище — Саратовском имени Слонова, но я поехал поступать в ГИТИС. На него столько испытаний наваливается, чтобы он их пережил! Его в губы целовали все руководители социалистических стран, кроме румынского Николае Чаушеску — боялся лямблий, — рассказал NEWS.ru коллега Конкина по фильму «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский.

Он также отметил «безумную популярность» актёра.

Кровавая работа в «Место встречи изменить нельзя»

Vyacheslav Panov/Global Look Press

Ещё одна знаковая роль Конкина — старший лейтенант и оперуполномоченный Московского уголовного розыска (МУРа) Владимир Шарапов. Его партнёром на съёмочной площадке стал Владимир Высоцкий — знаменитый автор-исполнитель, сыгравший капитана МУРа — Глеба Жеглова. Пятисерийный фильм стал культовым и разошёлся на цитаты. Однако Конкин в беседе с журналистами заявлял, что ленту не снимали как шедевр — это была «потогонная, весьма кровавая работа» под началом режиссёра Станислава Говорухина.

Она заключалась в том, что я не нашёл, так скажем, поддержки и участия и понимания ни у Вайнеров, ни у Высоцкого, ни у Говорухина. Я говорю это совершенно откровенно, потому что я вообще хотел из картины уходить. И, может быть, ушёл бы, если бы не появление Вити Павлова (сыграл в фильме бандита Сергея Левченко. — NEWS.ru), которого я буду благодарить всю жизнь свою, пока мои глазки сами не закроются, — отмечал Конкин.

Дуэт Жеглова и Шарапова, без сомнения, является украшением ленты. На экранах сталкиваются и открыто конфликтуют два мировоззрения, два типажа, особенно в эпизоде, когда Жеглов подбрасывает кошелёк вору-карманнику Кирпичу (Садальский), чем выводит из себя интеллигента Шарапова, практически идеалиста.

Шарапов в книжке [«Эра милосердия»] не такой, как в кино. Не жизнерадостный комсомолец, а командир штрафной роты. Серьёзный человек, привыкший руководить, командовать. Другое дело, он прибыл с фронта и там всё понятно: здесь мы, а там — враги. Мы хорошие, они плохие — всех надо убить. А дома всё не так, о чём, собственно, и книга, как он вживается во всё, нельзя стрелять в кого попало, подход другой, — отметил в беседе с NEWS.ru российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин.

Однако и Жеглов, и Шарапов уверены — «вор должен сидеть в тюрьме». Хотя последний на экране данную жегловскую фразу, ставшую крылатой, не произносил.

Голос Конкина

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Также Конкин снимался в лентах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Отцы и дети», где сыграл Аркадия Кирсанова, «Благородный разбойник Владимир Дубровский», «Бульварный роман», «Принцесса на бобах», «Романовы. Венценосная семья» и в других.

Кроме того, актёр подарил свой голос многим голливудским персонажам: Фарамиру из «Властелина колец» — части «Возвращение короля» и «Две крепости» (Дэвид Венхэм), Брюсу Уэйну из фильма «Бэтмен возвращается» (Майкл Китон), Итану Ханту из картины «Миссия невыполнима 2» и капитану Нэйтану Олгрэну из «Возвращения самурая» — в обоих фильмах дублировал Тома Круза.

Недавняя драма и потеря

Тяжелейшую потерю Конкину пришлось пережить осенью 2020-го. Его дочь София Конкина в конце сентября утонула в одном из московских бассейнов. В организме девушки не нашли ни ядов, ни наркотиков. Однако содержание этанола в крови у 32-летней наследницы звезды советского и российского кино составляло 2,25 г/л, в моче — 2,96 г/л, что соответствует «опьянению средней степени». Судебно-химическая экспертиза показала 0,4 промилле в крови.

Сам Конкин написал председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину письмо с просьбой переквалифицировать дело о смерти дочери на убийство. По словам актёра, София погибла «при невыясненных и запутанных обстоятельствах». Артист предположил, что смерть девушки «связана с действиями или бездействием не установленных ныне лиц». В письме он также выразил готовность сотрудничать со следствием для достижения «истины произошедшего».

Как оказалось, София страдала рядом сердечных заболеваний. Среди них оказались кардиомиопатия (изменение мышцы сердца), гипертрофия миокарда, заболевания клеток сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы.

София не единственный ребёнок артиста. От Аллы Конкиной у него два сына-близнеца — Ярослав и Святослав (1972). Также у Конкина пятеро внуков: Глеб (1998), Дарья (2001), Варвара (2005), Теодора (2007) и Алиса (2010). С женой актёр прожил 39 лет — до смерти супруги.