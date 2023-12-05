«Не пили алкоголь стаканами». Коржаков о подписании Беловежского соглашения Александр Коржаков — NEWS.RU: Беловежское соглашение подписывали не пьяные люди

Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Президент Украины Леонид Кравчук (слева), Председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич (в центре) и Президент России Борис Ельцин

Главы трех славянских союзных республик — России, Украины и Белоруссии — 8 декабря 1991 года в беловежском пансионате «Вискули» были в рабочем состоянии и не злоупотребляли алкоголем, рассказал NEWS.ru бывший руководитель службы безопасности первого президента РФ, генерал-лейтенант запаса Александр Коржаков. По его словам, мифы о том, что Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписывали Беловежские соглашения в пьяном виде, придумали их недоброжелатели.

Я слышал и читал чьи-то выдумки, что все три лидера пили в этот день коньяк стаканами с самого утра. На самом деле, на столе во время обеда у них стояли маленькие рюмочки и штофы с водкой и настойкой «Беловежской». Была хорошая закуска. Выпивали они по чуть-чуть. Много спорили во время обсуждения. Чаще всех наседал на коллег президент Украины Кравчук. Когда градус спора повышался, Шушкевич дипломатично предлагал: «Давай-то по рюмочке и продолжим». Он был демократичным человеком, — уточнил Коржаков.

Ранее бывший руководитель службы безопасности первого президента РФ рассказал, что во время подписания Беловежских соглашений Кравчук не скрывал своего высокомерного отношения к главам России и Белоруссии. По словам Коржакова, за полчаса до приезда российской делегации во главе с президентом РФ Борисом Ельциным в пансионат «Вискули» украинский лидер демонстративно ушел на охоту. По словам Коржакова, в этой ситуации первый президент РФ проявил выдержку и превозмог обиду, потому что участники встречи решали очень серьезный вопрос о будущем страны.