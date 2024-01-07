Пентагон скрывал госпитализацию Остина от администрации Белого дома Politico: в Пентагоне три дня не сообщали в Белый дом о госпитализации Остина

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Пентагон три дня не сообщал администрации Белого дома о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина, сообщает издание Politico со ссылкой на информацию двух чиновников. Глава оборонного ведомства попал в больницу в понедельник, 1 января, однако, по данным СМИ, общественности и конгрессу об этом сообщили только 5 января.

Пентагон не ставил в известность старшие чины в совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации министра обороны Ллойда Остина до четверга — в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида, — говорится в материале.

По словам источников издания, новость о госпитализации Остина «стала шоком» для высших должностных лиц, в том числе для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. В администрации главы государства не знали об осложнениях, которые возникли у министра обороны в результате медицинской процедуры. При этом конгресс был оповещен о состоянии Остина за 15 минут до выпуска официального пресс-релиза Пентагона, пишет Politico.

Ранее стало известно, что Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе на следующий день.

В этой связи американский журналист и телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс возмутился сообщением о госпитализации. Он высказал удивление из-за высокой «секретности» возникшей ситуации.