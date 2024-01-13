США победили в Тайване. Завтра точно война с Китаем или еще нет?

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Еще полгода назад многие специалисты предвкушали январские выборы на Тайване как прелюдию к прямому столкновению двух сверхдержав — старой и набирающей силу молодой. Теперь весь мир гадает, начнется ли американо-китайский конфликт? Готовы ли к его открытой фазе все возможные участники, включая политикум самого Тайваня? Что меняет победа стопроцентно проамериканского Лай Циндэ? Провозгласит ли он независимость продвинутого в технологиях острова, нажав таким образом кнопку нового глобального конфликта?

Тонкая настройка островной политики

Надо отдать должное опыту американцев, которые последовательно, шаг за шагом меняли политическую атмосферу на Тайване, когда, казалось бы, приближался реванш исторической партии Гоминьдана, с которой у китайских товарищей были выстроены прочные взаимоотношения. Но и гоминьдановцы при признании единства китайской нации не горели желанием форсировать территориальное включение Тайваня в состав Китая даже на особых условиях по типу Гонконга.

Но янки умело обхаживали тайваньские элиты. И в результате удалось добиться главного — раскола в стане оппозиции, что явилось залогом нынешней победы Демократической прогрессивной партии, ориентирующейся на Америку. Партии, остающейся приводным ремнем Штатов, готовой в принципе вести жесткую политику ради достижения независимости.

Фактически надо было вбить клин между кандидатом Гоминьдана Хоу Юи и представляющим новую силу Кэ Вэньчжэ, бывшим мэром столицы острова Тайбэя, который сам создал и единолично возглавил Тайваньскую народную партию. Характерно, что Кэ Вэньчжэ как относительно свежее лицо пользуется возрастающей поддержкой среди местной молодежи, которая, видимо, разделяет его взгляды на главную не только политическую, но и мировоззренческую проблему: диалог с Пекином при сохранении нынешнего статус-кво.

Так или иначе, но два оппозиционера к соглашению прийти не смогли, а учитывая, что выборы на Тайване проводятся в один тур и позднейшие альянсы исключены по определению, они упростили победу кандидата правящей партии.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Лай Циндэ

Что ждать от всех вовлеченных в конфликт?

Никаких действий на грани горячего конфликта пока ждать не стоит. Если, конечно, на волне своей победы местные «демократы» не объявят сгоряча о полной островной независимости. Но это крайний вариант, который пока не устроит, прежде всего, их американских покровителей, которые и так завязли в куче конфликтов.

«Пока» — поскольку американские власти взяли курс на постепенный вывод или дублирование на территории США тайваньских производств полупроводников и иных важнейших электронных компонентов. Американцы, когда-то превратившие остров в технически передовую территорию, теперь не только запрещают поставки полупроводников в Россию или в Китай, но готовы убрать такие важнейшие производства подальше от потенциального театра военных действий. И для таких пертурбаций нужно немало времени.

Что касается Китая, то он может сейчас имитировать нагнетание напряженности, усилить патрулирование острова своими кораблями и самолетами, но начать реальное масштабное военное противостояние с Америкой КНР сейчас вряд ли рискнет. Известно, что китайская компартия и товарищ Си нацеливают страну на создание передовой армии, оснащенной самыми эффективными вооружениями, только к 2027 году. Такую установку можно толковать и так, что только тогда Китай будет готов к решительным действиям по восстановлению своей территориальной целостности. Притом, что в Пекине постоянно говорят о возможности мирной интеграции.

А если вернется Трамп?

Известно, что именно республиканцы и их нынешний неформальный лидер Дональд Трамп постоянно именуют Китай главным противником Соединенных Штатов. А потому возвращение Трампа в Белый дом при сохранении на Тайване проамериканского руководства может серьезно изменить климат вокруг острова и его ближайшие перспективы.

Особенно если сейчас туда зачастят американские политики, как не так давно госпожа Нэнси Пелоси, вызвавшая своим прилетом в Тайбэй глубочайшее возмущение китайских лидеров. А теперь на остров собралась даже делегация Литвы, что можно расценить как прецедент для американских сателлитов.

Так что пока все спокойно. Но кто даст гарантию, что завтра это спокойствие не будет нарушено?..

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