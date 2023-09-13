Что за завод и корабли в Севастополе, по которым ударили ВСУ

Фото: aosmz.ru

ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе»

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами — по отряду кораблей Черноморского флота. Какие повреждения они получили?

По данным МО РФ, пострадавшие корабли находились на ремонте. Российская ПВО сбила семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».

Что известно о заводе, который атаковали ВСУ в Севастополе

ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» — судостроительное предприятие, расположенное в районе Корабельной стороны Севастополя. Завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ. Он был построен в 1783 году.

Постановлением правительства Севастополя 28 февраля 2015 года «Севастопольский морской завод» национализирован в пользу города и зарегистрирован в качестве ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе». Весь имущественный комплекс предприятия был передан Севастополю.

21 апреля 2015-го на заводе начался ремонт кораблей. Тогда же стало известно, что завод будет обслуживать корабли Черноморского флота. Сообщалось, что за несколько месяцев удалось выполнить ремонт ряда судов, обеспечить работы на новейшей подлодке ЧФ «Новороссийск». Для обслуживания подводных лодок и выполнения всех видов их ремонта, включая аварийный, на заводе организовано специальное проектное техническое бюро Черноморского флота.

В июне 2016 года завершился ремонт (длился восемь месяцев) парусного учебного судна «Херсонес». Другой док покинул средний морской танкер ЧФ «Иман». В ноябре 2017 года на заводе заложен первый более чем за 10 лет тяжелый плавучий кран ПК-400 грузоподъемностью 400 тонн. В ноябре 2018 года заложен тяжелый плавучий кран ПК-700 грузоподъемностью 700 тонн. 10 апреля 2019 года ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» перешел в федеральную собственность с подчинением Министерству промышленности и торговли РФ.

По информации Baza, два человека скончались в результате ракетного удара ВСУ по территории завода 13 сентября 2023 года. Источник написал, что все погибшие и пострадавшие — сотрудники предприятия. Всего же общее число пострадавших увеличилось до 26 человек. Официального подтверждения не было.

Какие корабли пострадали в Севастополе в результате атаки ВСУ

«Во время ночной атаки по судоремнтному заводу в Севастополе были поражены (сгорели) дизель-электрическая подводная лодка „Ростов-на-Дону“ и большой десантный корабль „Минск“. Оба судна находились на ремонте в сухом доке. Также морские дроны атаковали корабли, которые находились в Черном море», — написал канал «ВЧК-ОГПУ». МО РФ эту информацию не подтверждает.

Б-237 «Ростов-на-Дону» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Она входит в четвертую отдельную бригаду подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Корабль назван в честь российского города Ростова-на-Дону. 8 декабря 2015 года с подводной лодки из акватории Средиземного моря по расположению боевиков ИГИЛ на территории Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами 3М14К «Калибр-ПЛ» из подводного положения.

«Минск» — большой десантный корабль проекта 775. Входит в состав Балтийского флота. Он был построен в Гданьске (Польша) в 1984 году. Первоначально имел наименование «БДК-43». 26 июля 2015 года корабль принял участие в военно-морском параде на День ВМФ в Санкт-Петербурге. В июле 2017 года его привлекли к участию в военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ в Петербурге. 6 сентября 2017 года «Минск» принял участие в стрельбах Балтийского флота. В 2018 году корабль привлекли к участию в главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ. 28 июля 2019 года он участвовал в главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ России.

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