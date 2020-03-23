Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Среди инфицированных есть иностранные граждане.
Выздоровели 16 пациентов с COVID-19, более 52 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением,
Ранее NEWS.ru писал, что в городе Воскресенске Московской области зафиксировано ещё шесть человек с положительным результатом на коронавирус нового типа.
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