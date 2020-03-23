https://static.news.ru/photo/10d45de2-6ccd-11ea-aed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Среди инфицированных есть иностранные граждане.

Выздоровели 16 пациентов с COVID-19, более 52 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Воскресенске Московской области зафиксировано ещё шесть человек с положительным результатом на коронавирус нового типа.