«Ноу-хау» от чиновников возмутило классных руководителей Член профсоюза «Учитель» Шарова: внедряющие уроки патриотизма чиновники не знают, чем живет школа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских школах с первого класса вводятся «Разговоры о важном», где через историческую тему будут говорить о патриотизме, сообщила NEWS.ru член совета профсоюза «Учитель», учительница истории и обществознания в школе № 2 города Реж Свердловской области Марина Шарова. По ее словам, в образовательных учреждениях и так постоянно проходили классные часы о Родине, гимне и флаге страны, а подобное «ноу-хау» от чиновников только вызвало у учителей вопросы и возмущение.

Шарова считает, что полномасштабно вводить уроки истории с первого класса не стоит, так как это будет нагрузка для детей. Учительница полагает, что, предлагая подобные новшества, чиновники не знают о реальной обстановке в школах.

Я считаю, полномасштабно вводить уроки истории с первого класса не стоит, и таких планов нет. В начальной школе с третьего класса целое полугодие идет пропедевтика, рассказывают о Владимире Святом, принятии христианства, изучают основные даты. Это всегда было, поэтому это не новое, нас это никак не шокирует. Масштабно добавлять предмет история не надо, это нагрузка для детей, — сказала Шарова.

Она подчеркнула, что классные руководители не очень хорошо реагируют на классные часы о патриотизме, потому что эти занятия и так проводились. Некоторые преподаватели пришли к выводу, что чиновники на самом деле не знают, что происходит в школах.

Предлагают свои ноу-хау, а в школе это давно есть. Мне кажется, знаете, когда триггернуло чиновников? Когда они взяли учебники по истории и увидели, что Сталинградская битва с ошибками, где-то неправильно прописано, но это частные случаи. Это незнание, чем живет школа. Учителя постоянно говорят о важном, — подчеркнула Шарова.

С 1 сентября в российских школах произойдут изменения. Каждый понедельник в образовательном учреждении будет начинаться с поднятия флага и пения гимна. Еженедельно для детей будут проводить «Разговоры о важном»: беседы о патриотизме. Старшеклассникам расскажут о необходимости ведения специальной военной операции на Украине.