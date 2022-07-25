В школах России церемонию поднятия госфлага будут проводить еженедельно

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С 1 сентября в школах России еженедельно станут проводить церемонию подъема и спуска государственного флага, сообщает Минпросвещения РФ. Место будут выбирать в зависимости от времени года и погоды: весной и летом ученики будут строиться на площадке около здания школы, осенью и зимой — в помещении образовательного учреждения.

В осенне-зимний период рекомендовано проведение церемонии в помещении, весенне-летний период — на открытой площадке, — говорится в сообщении.

Во время церемонии будет играть гимн.

21 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ведомство направило в регионы утвержденный стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах. По его словам, участниками церемонии, которую будут проводить в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице, станут школьники, продемонстрировавшие лучшие показатели в учебе, спорте и творчестве, то есть не все учащиеся будут принимать в ней участие.