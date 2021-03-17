Чеченские спецназовцы попросили Путина наказать «Новую газету»

https://static.news.ru/photo/ee4d02ae-874e-11eb-bf74-96000091f725_660.jpg Фото: ruslan-eesti.livejournal.com

Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом наказать «Новую газету», опубликовавшую ранее материалы о массовых расправах в Чеченской республике.

Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является «Новая газета», в адрес наших бойцов, — обратился к главе государства командир полка Замид Чалаев.

Ранее министр печати Чечни Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету» и наказать журналистов, распространяющих, по его словам, недостоверную информацию.

Напомним, «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Её главным героем стал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он сообщил об убийствах как минимум 13 человек.

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность».