Часть сотрудников МЧС перешла на удалённую работу

https://static.news.ru/photo/7cb4d212-7542-11ea-8b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 2,2 тысячи сотрудников МЧС РФ будут работать дистанционно в связи с пандемией коронавируса.

Всего в структурах ведомства работают более 288 тысяч человек. Все пожарно-спасательные части трудятся в прежнем режиме с соблюдением мер противодействия распространению COVID-19. В частности, в местах постоянной дислокации проводят регулярную уборку с использованием антисептических средств, также дезинфицируют территории и технику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Тесты на коронавирус ежедневно проводят дежурным сменам Центров управления в кризисных ситуациях и личному составу территориальных органов, сотрудникам пожарно-спасательных подразделений.

Как писал NEWS.ru ранее, большей части сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России было рекомендовано уйти в ежегодные оплачиваемые отпуска. На такой шаг руководство ведомства решилось в связи с распространением коронавируса COVID-19 на территории РФ.