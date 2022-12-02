Бывший военнопленный из России рассказал об издевательствах ВСУ Бывший военнопленный: российских солдат избивали и заставляли учить гимн Украины

Фото: Eusebio Garcia Del Castillo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попавшие в украинский плен российские военные подвергались издевательствам и пыткам, рассказал газете «Аргументы и Факты» один из солдат, которых удалось освободить и вернуть на родину. По его словам, в плену российских военных плохо кормили, оскорбляли, заставляли отжиматься и приседать, заковывали в наручники и били палками.

Заставляли петь разную «беду» на украинском языке. Гимн Украины постоянно учили, — рассказал военнослужащий.

Ранее Минобороны России показало кадры возвращения 50 солдат ВС РФ из украинского плена. Военное ведомство ранее сообщило, что они были доставлены в Москву для прохождения лечения с последующей реабилитацией в медучреждениях. На видеозаписи показано, как пленных солдат рассаживают в автобус. Военнослужащие звонят своим близким и говорят о том, что они скоро будут дома.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». По его словам, это единственно реальная модель освобождения пленников. Украинский лидер уточнил, что речь идет в том числе о гражданских лицах, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.