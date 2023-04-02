Бывший солдат «Азова» признался в осквернении тела российского бойца Бывший солдат «Азова» рассказал об осквернении тела погибшего российского бойца мечом

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Бывший солдат националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Антон Штукин, взятый в плен, признался в осквернении тела убитого бойца Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости. Он сделал это при помощи катаны, украденной из частного дома.

Я совершил жестокое преступление в отношении тела военнослужащего ДНР, — поделился Штукин.

Штукин заявил, что совершил это зверское деяние с целью запугать наступающие российские подразделения. Украинский военный указал, что установил тело на стул в доме на одной из улиц Мариуполя. Затем он искалечил тело с помощью японского меча — катаны.

Украинская сторона срывает очередной обмен пленными, написала ранее в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. По ее словам, прошло три недели с момента, как она получила заверение Киева в том, что 70 бойцов ВСУ, которых Украина не захотела обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».