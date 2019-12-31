https://static.news.ru/photo/41904394-2bbc-11ea-8e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по подозрению в организации убийства. По данным следствия, в 2012 году она встретилась в Москве с руководителем преступной группы Асланом Гагиевым и сделала «заказ» на убийство бывшего мужа своей сестры — Александра Леонова в связи с неприязненными отношениями.

Леонов, являвшийся следователем Московского управления на транспорте СК РФ, был убит членами банды Гагиева рядом со своим домом, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Швецова была задержана при расследовании уголовного дела банды Гагиева и подозревается в организации заказного убийства.