Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по подозрению в организации убийства. По данным следствия, в 2012 году она встретилась в Москве с руководителем преступной группы Асланом Гагиевым и сделала «заказ» на убийство бывшего мужа своей сестры — Александра Леонова в связи с неприязненными отношениями.
Леонов, являвшийся следователем Московского управления на транспорте СК РФ, был убит членами банды Гагиева рядом со своим домом, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что Швецова была задержана при расследовании уголовного дела банды Гагиева и подозревается в организации заказного убийства.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен