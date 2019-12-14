Сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Шевцову в аэропорту Беслана.
Уточняется, что, по данным следствия, задержанная заказала убийство следователя СК Александра Леонова, он был бывшим мужем сестры Шевцовой, между ними сложились неприязненные отношения. Женщина лично встретилась в столице с руководителем бандитской группировки Гагиевым и заключила с ним договор на убийство,
Как писал NEWS.ru ранее, в СК полагают, что смерти вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, мэра Владикавказа Виталия Караева, замдиректора финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова, следователя Александра Леонова — дело рук банды Гагиева, специализировавшейся на заказных убийствах высокопоставленных полицейских и членов их семей.
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