Будь здоров, Чубайс Многократно бывший не спешит уходить в небытие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Наконец, страна вздохнула с явным облегчением: попавшему в реанимацию швейцарской клиники Анатолию Чубайсу, его жизни ничего не угрожает. Следствием выявленного у него мудреного синдрома может стать дрожание конечностей, что явно не отразится на умственной деятельности одного из теоретиков реформ 90-х.

В целом добрые христиане в России, не помня приватизационного зла и утраченных наноиллюзий, изначально гуманно пожелали Анатолию Борисовичу скорейшего выздоровления. Однако что-то все-таки во всей этой истории насторожило.

Прежде всего, удивил верный расчет, с которым информация об онемении конечностей и ускоренной госпитализации Чубайса, безмятежно отдыхавшего на дорогом курорте Сардинии, была по лучшим пиаровским заветам вброшена в информпространство вечером в воскресенье. В момент, когда яркая картинка парада ВМФ на Неве стала уже историей и в целом возник традиционный в преддверии новой рабочей недели вакуум в мире бесконечных лент сообщений. Вот тогда через посредничество известной медийной персоны все и узнали о поразившей реформатора отнюдь не нанохвори.

Продуманность акции сыграла свою роль, мгновенно сконцентрировав внимание обеспокоенной общественности. Причем в первые же часы, когда обычно явно не достает конкретики, неблагая весть обросла ворохом самых фантастических версий, включая даже отравление впавшего, мол, в опалу прогрессивного деятеля. Много, мол, знающего, а потому способного многое рассказать. Сторонники же иного взгляда на медкарту Чубайса, наоборот, полагали, что верховный приватизатор подает сигнал о своем желании выйти из любых игр, включая оппозиционные. Между тем спровоцированная шумиха была тем более удивительной, поскольку здоровье покинувшего ответственную государственную службу топ-чиновника уже не являлось вопросом государственной безопасности. Однако сообщения о кочующем по миру отставнике, о его покупке чистой воды бриллианта в Израиле или отдыхе на мировых курортах были разбавлены почти мелодраматической историей о синдроме Гийена — Барре, поражающего пожилых мужчин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Чубайс

Но вот что характерно. Анонимные доброжелатели тут же включились в составление анамнеза прихворнувшего Анатолия Борисовича и, пытаясь пояснить истоки нынешней кинической картины, напомнили, что еще в 2019 году в престижной итальянской стоматологической клинике Чубайс якобы получил не только новые пломбы, но и ВИЧ-инфекцию. Клиника выплатила ему, как утверждают, солидную компенсацию. Но удар по крепости иммунитета был нанесен, а потом то ли иностранная прививка от СОVID-19, то ли само течение этой болезни дали толчок к проявлению нынешнего синдрома.

Вот только те медицинские перипетии остались как бы за скобками, вне информационной досягаемости общественности. Хотя состояние здоровья крупного государственного сановника должно быть достоянием гласности. Особенно если речь идет о либеральном политике прозападной ориентации, столько сил потратившего на пропаганду открытости и истинно демократических ценностей.

Но времена меняются. И вот уже «железный Толик», как еще в девяностых прозвали Чубайса, умело входит в национальную информационную повестку, как говорится, демонстрируя человеческое лицо пожилого и не очень здорового человека. Он явно хочет, чтобы его не забыли. Но помнили не как олицетворение роковых 90-х. Богатые, они ведь тоже плачут...

Да и опасность иностранной вакцины, чреватой неожиданными синдромами, теперь вновь на повестке дня. Как говорится, не только личное, но и вполне общественное.