БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по регионам России в период с 8:00 до 13:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 вражеских аппаратов.

Средства ПВО в период с 8:00 мск до 13:00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, больше всего БПЛА атаковали Крым. В небе над республикой сбили 10 целей. Еще по два беспилотника уничтожили над Волгоградской и Курской областями и один — над акваторией Азовского моря.

Ранее в Таганроге Ростовской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации после удара украинского беспилотника. Как отметила глава города Светлана Камбулова, режим действует на территории двух промышленных предприятий, жилых домов и учебного учреждения.

Кроме того, в Орловской области после атаки ВСУ несколько частных домов получили повреждения. Он отметил, что за ночь в области системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников.