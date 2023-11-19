Более 50 россиянок были обмануты мужчиной, который оказался девушкой SHOT: притворявшаяся мужчиной женщина влюбила в себя и обманула десятки девушек

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Более 50 девушек оказались влюблены в одного и того же парня, а позднее обмануты им, сообщил Telegram-канал SHOT. Им оказалась женщина, которая выдавала себя за мужчину и обманывала россиянок на деньги и вещи. По информации канала, мошеннице удавалось избегать личных встреч, удерживая своих жертв на крючке как можно дольше.

Со слов пострадавших, обманщица знакомилась с девушками в социальных сетях. От имени мужчины она писала им комплименты и признавалась в любви с первого взгляда. Для ведения аккаунта женщина использовала фотографии малоизвестных актеров. Сама она является владелицей интернет-магазина, поэтому некоторых жертв она просила о бесплатной рекламе своего бренда. Других она обманывала на деньги, предлагая вложиться в сбор средств для инвалидов, военных и нуждающихся.

Если жертвы слишком настойчиво требовали личной встречи, то мошенница шла на нее, притворяясь сестрой мужчины, от имени которого она вела жизнь в Сети. Вывести на чистую воду аферистку смог частный детектив. Теперь обманутые девушки объединяются, чтобы обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенник на сайте знакомств обманул пожилую жительницу Всеволожска. Он выманил у пенсионерки 4,6 млн рублей.