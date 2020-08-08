Более 30,6 млн тестов на коронавирус провели в России

https://static.news.ru/photo/43c4e486-da0c-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России провели уже более 30,6 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции. Также более 241 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.

В РФ проведено более 30,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 241 925 человек, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в РФ было проведено 298 тысяч тестов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

В России коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,98, а в Москве — около единицы. В среднем по стране этот показатель в последний раз превышал единицу 13 июля.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из столичных больниц выписали ещё 803 человека с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Число москвичей, вылечившихся от этой инфекции, превысило 189 тысяч, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.