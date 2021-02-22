Более 1,4 тысячи случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

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В Москве за сутки выявлено 1417 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 970 755, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Из числа ранее заболевших за минувшие 24 часа умерли 43 пациента. Всего скончались 14 874 жителя Москвы.

Выписанных из больниц за сутки вновь оказалось больше, чем новых пациентов — 1719. В целом справиться с болезнью по состоянию на 24 февраля смогли уже 972 172 человека.

Москва по-прежнему возглавляет антирейтинг заболеваемости в России. Далее в первой пятёрке традиционно идут Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.

В целом по стране, как следует из данных официальной статистики, коронавирусной инфекцией заразились 4 200 902 человека (11 749 за минувшие сутки), умерли 84 430 россиян (383), а выздоровели 3 751 562 пациента (12 218), писал NEWS.ru. Сейчас под наблюдением врачей находятся 364 910 инфицированных.