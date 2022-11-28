Бойцы СВО раскрыли подробности боев за Павловку Бойцы СВО сообщили, что встретили упорное сопротивление ВСУ в боях за Павловку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники спецоперации морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота рассказали, что ВСУ за прошедшие дни несколько раз пытались отбить Павловку. Бойцы не исключили, что далее может последовать наступление украинской армии, сообщает Lenta.ru. Военнослужащие признались, что сопротивление противника в этой области оказалось неожиданно упорным, а бой за Павловку стал для них одной из сложнейших операций в ходе СВО. Один из военных назвал тех, кто считает украинскую армию слабой, «дураками» и предостерег от недооценивания врага.

Кто говорит, что наш враг слабый, — дурак, — убежден российский военный.

Также морпехи рассказали, что из-за дождей и туманов, которые продолжаются в зоне СВО на протяжении месяца, возможности для стрельбы существенно сократились. Военные добавили что передвижение в степи между Волновахой и Угледаром оказалось затруднено из-за грязи, в которой вязнут грузовики и гусеничная техника.

Минобороны РФ ранее сообщало, что украинские военные пытаются восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении, но все их попытки пресекаются. ВСУ предпринимали попытки наступления в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР, но ударами артиллерии и штурмовых групп были отброшены на исходные позиции.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее рассказал, что через одну-полторы недели погода в Донбассе станет такой же, как в России, и СВО перейдет в зимний формат противостояния. Он пояснил, что холодное время года внесет изменения в ход боевых действий, в частности, перед военными встанет вопрос маскировки дымоходов.